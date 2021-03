Podcast De Stuurlui | ‘Bij De Boer krijg je het idee dat je tegen hem kan aanpissen’

Al vanaf de dag van zijn aanstelling knokt Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal tegen de vooroordelen. Het met 4-2 verloren WK-kwalificatieduel leidde opnieuw een storm van kritiek op de oefenmeester in, zag ook Mossou. ,,Het lijntje bij De Boer blijft dun. De voorlaatste interland tegen Italië (1-1, red.) was echt uitstekend. Dat opgebouwde krediet is weer helemaal verdwenen.” Mossou ziet een duidelijk verschil tussen De Boer en zijn voorganger Koeman. ,,Bij De Boer krijg je het gevoel dat je tegen hem kan aanpissen. Daar heeft hij helaas een beetje mee te maken.”

Volgens Mossou is de situatie van De Boer pijnlijk genoeg ‘Danny Blind-achtig’, de bondscoach die in 2017 na magere resultaten werd ontslagen. ,,Bij Blind zat werkelijk alles tegen. Dat was gewoon ongelofelijk. Veel blessures, het wedstrijdverloop... In die jaren ging alles verkeerd. Ook nu merk je dat er veel pessimisme rond het elftal hangt.” Tegen de Turken ging er uiteindelijk veel mis, leidend tot een pijnlijke 4-2 nederlaag. ,,Het zat niet in de details, maar het ging verkeerd in de hoofdlijnen. Bij de Turken zag je een bepaalde ambitie. Dat ontbrak bij het Nederlands elftal.’’ De Boer en kunnen het negatieve sentiment komende zaterdag deels keren. Dan wacht in Amsterdam de ontmoeting met Letland.