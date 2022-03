Podcast | ‘De toekomst van Ten Hag gaat voor afleiding zorgen in de titelrace’

Het nieuws was al uitgelekt. Maar gisteren werd Ruud van Nistelrooy door PSV gepresenteerd als de nieuwe trainer voor komend seizoen. Hij volgt daarmee Roger Schmidt op. ,,Een spits als trainer, dat zie je niet veel. Vaak zijn het verdedigers of middenvelders’’, zegt Johan Inan. ,,Guardiola was een controleur net als Xavi. Ten Hag was verdediger/middenvelder, Fraser een verdediger. Slot een aanvallende voetballer. Je ziet het al aan de tactische manier van voetballen. Daarom denk ik dat verdedigers en middenvelders sneller trainer worden. Overzicht is heel belangrijk. Verdedigers worden vaak verplicht tot het coachen en aansturen van een teamgenoot. Een aanvaller hoeft dat minder.’’

Er zijn natuurlijk wel voorbeelden van spitsen die trainer worden. Denk aan Marco van Basten en Ruud Gullit. ,,Het maakt mij nieuwsgierig of Van Nistelrooy anders kijkt naar aanvallers. Komt hij met verrassende koppels op de proppen of een andere formatie.’’

PSV treft dit weekend FC Twente in de eredivisie. Ajax moet naar Groningen. Maar bij de Amsterdammers zal het toch gaan over de toekomst van Ten Hag dit weekend.

,,Ten Hag gaat bij de komende persconferentie een bult vragen krijgen over United. En ik denk dat we er nog niet klaar mee zijn met transfernieuws over de trainer. Want er zijn meer club geïnteresseerd in hem. En dat gaat voor afleiding zorgen. Het kan als een sluier over die titelrace gaan hangen bij Ajax.’’