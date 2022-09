Podcast | ‘Erik ten Hag in het enorme decor van Manchester United zien is bijzonder’

KNVB over totaalver­bod sponsoring kansspe­laan­bie­ders: ‘Kabinet kijkt niet naar alternatie­ven’

De KNVB is het niet eens dat sportsponsoring door onlinekansspelaanbieders per 1 januari 2025 wordt verboden. De voetbalbond en de betaaldvoetbalclubs zien meer in doelgerichte maatregelen en voorlichting, schrijven ze in een brief aan minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming .

2 september