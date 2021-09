Podcast | ‘Het lijkt erop dat iedereen zijn opgefoktheid heeft opgespaard’

Derde nederlaag in vier duels voor AZ na sublieme vrije trap Vloet in 94ste minuut

19 september Opnieuw een dramatische start van het seizoen voor AZ. Vorig seizoen waren er vijf gelijke spelen in de eerste vijf duels, nu drie nederlagen in de eerste vier duels. AZ leek met tien man nog een punt te gaan pakken in Almelo, maar in de 94ste minuut schoot Rai Vloet op sublieme wijze nog een vrije trap in de kruising voor Heracles: 3-2.