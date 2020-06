Podcast | Hoe ouder hoe beter: ‘Dick Advocaat is als rode wijn’

Video Eredivisie­baas De Jong: 'Het is geen doel op zich om alle 34 clubs door deze crisis heen te trekken’

7:46 Jan de Jong (53) is nog geen jaar na zijn vertrek als algemeen directeur bij Feyenoord terug in de wereld die hij zo plotsklaps verliet. Namens de Eredivisie CV vecht hij om het betaald voetbal door de crisis te leiden. ,,We moeten vaker met één standpunt naar buiten komen.’’