Podcast | ‘Ik vrees voor een kampioenschap in februari voor Ajax’

Oude voetbal­plaat­jes maken veel los bij dementeren­de ouderen: 'Dat hij zo reageerde, had ik ook niet verwacht’

25 september Kwetsbare of dementerende ouderen die helemaal opleven door herinneringen aan pakweg Bud Brocken of Jan van Roessel op te halen: dát is de essentie van Football Memories. Deze krant liep een middag mee in Tilburg. ,,Voetbal is zo veel meer dan die negentig minuten in het weekend.”