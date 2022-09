Podcast | ‘Luka Modric moet straks in Qatar het voorbeeld voor Oranje zijn’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is in ieder geval een belangrijke week voor de keepers. Naast de vier geselecteerde doelmannen komen ook Justin Bijlow en Kjell Scherpen een sessie meedoen in Zeist. ,,Trainen op strafschoppen pakken. Ook daar zijn wetenschappelijke tests voor.”

Verder bespreken ze de irritaties van Van Gaal, de kansen van de niet geselecteerden en Luka Modric als voorbeeld voor Oranje. ,,Ik heb hem gezien in de finale van de Champions League. Modric is continu in beweging. Dat moet het Nederlands Elftal straks ook zijn op het WK in Qatar. Het is jammer dat Van Gaal niet drie voorbereidingsweken heeft met deze groep. Want dan gaan ze dan met elkaar doen.”