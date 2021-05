Podcast | Maarten Wijffels: ‘Het afscheid van Advocaat had nog wel wat grootser gemogen’

Jong Oranje met Teze en zonder Ihattaren terug naar Hongarije voor kwartfina­le EK, Rensch debuteert

21 mei PSV’er Jordan Teze zit bij de definitieve selectie van Jong Oranje voor de knock-out-fase van het EK, waarin op 31 mei Jong Frankrijk in Boedapest de tegenstander is. Mohamed Ihattaren ontbreekt in het keurkorps van Erwin van de Looi. Ajax-verdediger Devyne Rensch (18) debuteert in de EK-selectie.