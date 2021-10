Podcast | ‘Nieuwe directeur Feyenoord? Ze staan niet in rijen van tien voor de Kuip’

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe directeur. Mark Koevermans vertrekt per 1 december en dat is eerder dan gepland. Over de gevolgen en het waarom praat presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Feyenoord-volger Mikos Gouka.

,,Ik was ook verrast dat hij nu al opstapt’’, vertelt Gouka. ,,Ik sprak hem vorige week donderdag nog, nadat het bestuur van Union Berlin was aangevallen in Rotterdam. En toen zei hij nog dat het niet om hem ging, maar om de club Feyenoord. Hij sprak er schande van. Maar deze week heeft hij dus toch gezegd te stoppen als algemeen directeur.’’

De grote vraag is dan natuurlijk hoe Feyenoord nu verder moet. Zeker omdat er over het stadiondossier binnenkort een knoop moet worden doorgehakt. ,,Ik denk niet dat ze in rijen van tien voor de Kuip staan opgesteld momenteel. Volgens Toon van Bodegom, de voorzitter van de rvc, zijn er altijd mensen die directeur van Feyenoord willen worden. Maar dat stadiondossier is wel lastig nu. Ik denk dat je liever directeur wordt als de knoop is doorgehakt en verder kan. Dus je moet je afvragen wat de kwaliteit gaat zijn van de directeur die zich nu aanmeldt.’

En wat voor profiel moet die directeur hebben? Iemand uit de politiek of het bedrijfsleven of juist de sport. Gouka: ,,Stel je bent directeur van Campina geweest. Dan doe je op vrijdag lekker een drankje met het team en dan is het weekend. Maar Feyenoord is wel een ander bedrijf hè. Vraag het maar aan trainers en spelers. Feyenoord en Ajax is ook anders dan PSV of AZ bijvoorbeeld. En helemaal anders als een bedrijf. Dus dat wordt een uitdaging.’’

Beluister de hele podcast nu via AD Sportwereld of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media