Podcast | ‘Onder Van Gaal zie je vertrouwen in het plan bij de spelers’

In deze podcast bespreken Gouka en presentator Etienne Verhoeff natuurlijk ook Oranje, dat vanavond in actie komt tegen Turkije. ,,Van Gaal gaat achterin met De Vrij spelen als die niet geblesseerd is. Daar is hij lyrisch over. En daarnaast speelt Van Dijk’’, stelt Gouka. Maar is dat wel zo handig? Louis van Gaal zei gisteren in zijn persconferentie toch dat hij ervan baalde als opstellingen uitlekten. ,,Dat is wel een beetje ouderwets hoor. Het is niet zo dat de bondscoach van Turkije ineens helemaal hoteldebotel is, als de opstelling er anders uitziet.’’