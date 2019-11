Podcast | Over racisme in Nederland en Oranje eindelijk weer naar het EK

Geen eredivisievoetbal, maar er was genoeg om over na te praten in de wekelijkse AD Voetbal podcast. Sjoerd Mossou, Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Hidde van Warmerdam hebben het uitgebreid over het racisme bij FC Den Bosch - Excelsior, eindelijk weer een EK en ook over Feyenoord.