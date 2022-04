Podcast | ‘Pusic, ga lekker naar binnen en wees een trainer’

Twee gelijke spelen in de Conference League voor de Nederlandse clubs. De VAR mag niet ontbreken in de Conference League. De toekomst van Joel Drommel bij PSV. De topper in Engeland en Koeman en Koeman samen op de bank? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.

,,Feyenoord mag in ieder geval niet het stempel onverstoorbaar dragen", begint Wijffels over het incident met assistent-trainer Marino Pusic. ,,Kijk, hij zit in het vuur van de wedstrijd. Maar laat het aan de spelers. Ga lekker naar binnen en wees een trainer.”



En die spelers waren weer boos over de goal van Slavia Praag vlak voor rust. Als er een VAR was geweest, was de goal afgekeurd. Maar ja, die zat er niet. ,,Als je toch een VAR in het voetbal hebt, dan blijft het gek dat de UEFA een nieuw toernooi in het leven roept en dan geen VAR inzet. Als je het toernooi serieus wilt nemen als UEFA is dat niet te verklaren.”

Feyenoord speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Slavia Praag. PSV hield Leicester City op 0-0 in Engeland. Bij de Eindhovenaren keepte Mvogo weer en werd Drommel naar de bank verbannen. ,,PSV moet Drommel verkopen. Dat is klaar. Het is zoveelste keer dit seizoen. Ik denk ook dat er in de mentale scouting van spelers nog een hoop te winnen valt. Ik heb het daar met Toon Gebrands wel eens over gehad. In Australië besteden ze daar veel aandacht aan.”

En tot slot komt Wijffels nog even terug op de aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Hij is bezig zijn staf in te vullen. ‘Koeman en Koeman lijken herenigd te worden bij Oranje.’ Hoe dat zit, hoor je in de AD Voetbalpodcast.

