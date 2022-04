Podcast | ‘Verhaal van voetballers in gokcircuit is topje van de ijsberg’

,,Het nieuws over de ziekte van de bondscoach slaat wel in”, reageert Wijffels. ,,Hoe is dat voor hem geweest om op trainingskamp het spelershotel ‘s avonds te moeten verlaten om behandeld te worden? En dat hij het niet wil delen met de spelersgroep om hen hier niet mee op te zadelen. Ik vind dat toch groots. Het is hoe dan ook iets dat mee zal blijven spelen tijdens zijn bondscoachschap.”

Gokkende voetballer

Daarna geeft Yelle Tieleman de achtergrond bij zijn verhaal over illegale goksites. ,,In november vorig jaar hebben we al een verhaal geschreven over Edobet. Dat richtte zich vooral op Dirk Kuyt en Wesley Sneijder die met grote sommen geld gokten op voetbalwedstrijden. Ze kregen de winsten uitgekeerd bij een pompstation in een plastic tas. Dat was voor ons de reden om hier verder in te duiken.”