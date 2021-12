Podcast | ‘Wachten op 25 miljoen voor Senesi of pak je die 15 miljoen van Villarreal?’

Daarbij pakken Verhoeff en Gouka Feyenoord verdediger Marcos Senesi als voorbeeld. ,,Je kunt wachten op een club die 25 miljoen euro betaalt of pak je die 15 miljoen euro van bijvoorbeeld Villarreal. En dan hopen dat hij daarna een volgende stap kan maken en dat je daar een graantje van kan meepikken.”



De top 3 uit de Eredivisie komt in actie in het bekertoernooi, de kortste route naar Europees voetbal. Maar het is ook een waardevolle route. Steeds meer trainers vinden de beker belangrijk. ,,DE TOTO KNVB Beker is de enige normale poort naar de Europa League. Dus dat is financieel best een belang. Daar is meer te verdienen dan in de Conference League.”