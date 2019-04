Poldervaart levert contract in: ‘We hebben Adrie in de steek gelaten’

,,Wij als directie moeten in de spiegel kijken”, zegt De Haan. ,,Maar dat moeten de spelers zeker ook doen. We hebben Adrie in de steek gelaten. En dat doet pijn. We kennen hem al zo lang. Hij is een clubman, een geweldige kerel bovendien.”



De keuze voor Poldervaart was een gewaagde. Omdat hij nog nooit in het profvoetbal werkzaam was geweest als speler of trainer, en als fysiotherapeut bij Excelsior bovendien een heel andere band had met de spelers van Excelsior. ,,Jullie kunnen alvast twee artikelen schrijven”, zei hij voor de start van het seizoen tegen journalisten. ,,Of: Fysio handhaaft zich met Excelsior en zet de weg open voor mensen die niet in het profvoetbal hebben gewerkt. Of: Fysio komt ervaring tekort, Excelsior degradeert.”