Politie bevestigt: Rai Vloet zat achter het stuur bij dodelijk ongeval

Tot nu toe was onduidelijk wie van de twee inzittenden in de bewuste nacht had gereden: Vloet of zijn vriend, een 27-jarige man uit Veldhoven. Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen. „De politie weet wie de bestuurder is geweest. Het gaat om een 26-jarige man uit Almelo”, laat een woordvoerder van de politie weten. Eerder werd bekend dat er alcohol in het spel was.