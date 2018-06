Politie moet ingrijpen bij massale vechtpartij tussen supporters in Vriezenveen

DETO speelt tegen Groningen in de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. Om nog onbekende reden liep het tijdens de verlenging bij een stand van 1-0 voor DETO volledig uit de hand. Supporters gingen naast het veld met elkaar op de vuist, de chaos was enorm.



Met politiehonden zijn de supporters van elkaar gescheiden en is de rust wedergekeerd. Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. Volgens getuigen zijn er diverse mensen gewond geraakt bij de vechtpartij.



De supporters van het bezoekende vv Groningen zijn onder politiebegeleiding de bus in gegaan. De naburige korfbalvereniging heeft tijdelijk de hekken gesloten vanwege de veiligheid. Vooraf waren er al signalen dat er een confrontatie tussen supporters zou kunnen ontstaan, de politie was daarom al op de hoede.