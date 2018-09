Politie toch aanwezig bij Fortunastadion

Die confrontatie duurde volgens een woordvoerster van de gemeente Sittard-Geleen maar kort. ,,De politie was heel snel ter plaatse'', zei ze. ,,De agenten hoefden niet in te grijpen, het feit dat ze er waren herstelde de rust.'' Volgens politievakbond ACP is met stenen en stoeptegels naar agenten gegooid.

De politie had eerder geweigerd bij het stadion aanwezig te zijn in verband met acties voor een betere cao. De woordvoerster zei blij te zijn dat de politie de staking even opschortte, toen de nood aan de man kwam. Onder het toeziend oog van de politie zijn de supporters de bussen naar Utrecht ingestapt en huiswaarts vertrokken.



Politievakbonden waren vooraf woedend op burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen vanwege het laten doorgaan van de wedstrijd. De bonden stelden dat te weinig was gedaan om de veiligheid te waarborgen. ,,Honderd man ME. Politie te paard. Hondengeleiders. Dat alles voor een voetbalwedstrijd waarbij het puin voor het oprapen lag'', reageerde vakbond ACP na afloop van de wedstrijd.