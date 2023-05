Poll | Pascal Jansen, Adil Ramzi, Phillip Cocu of een buitenlander: wie moet de nieuwe coach bij PSV worden?

Ruud van Nistelrooij is vertrokken bij PSV . Wie moet hem komend seizoen opvolgen in Eindhoven? We hebben voor u een aantal namen op een rij gezet. Stem mee in onze poll.

Adil Ramzi

Bij de beloften van PSV was Adil Ramzi vorig jaar de rechterhand van Ruud van Nistelrooij. Die maakte het afgelopen seizoen dus de overstap naar de hoofdmacht, waardoor Ramzi zijn plekje overnam als hoofdcoach van Jong PSV. Met zijn ploeg hield de hoofdcoach PEC Zwolle van het kampioenschap af door op eigen veld te winnen van de koploper. Hij eindigde met Jong PSV als veertiende in de Keuken Kampioen Divisie. Maandag won hij een internationale prijs met de beloften, de Premier League International Cup.

Peter Bosz

Na zijn ontslag bij Olympique Lyon zit Peter Bosz zonder werk. Bij diverse praatprogramma's gaf hij aan wel oren te hebben naar een overstap naar Ajax, waar hij ook al trainer was in seizoen 2016-2017. Dat jaar verloor Ajax de finale van de Europa League van Manchester United. Komt er met PSV alsnog een nieuwe Nederlandse werkgever voor Bosz?

Iemand anders Wie moet de nieuwe trainer van PSV worden? Adil Ramzi (3%)

Peter Bosz (29%)

Pascal Jansen (25%)

Maurice Steijn (9%)

Gregg Berhalter (2%)

Phillip Cocu (16%)

Jesse Marsch (4%)

Iemand anders (12%)

Pascal Jansen

Pascal Jansen kan misschien wel zijn nieuwe werkgever pijn doen zondag. Als zijn AZ wint van PSV en Ajax wint bij FC Twente, dan eindigt PSV als derde en Ajax als tweede in de eredivisie. Hij loodste de ploeg uit Alkmaar naar de halve finales van de Conference League. Jansen is geen onbekende in Eindhoven, waar hij eerder trainer van Jong PSV, PSV Onder-19 en hoofd jeugdopleidingen was.

Maurice Steijn

Met Sparta doet Maurice Steijn het dit seizoen meer dan uitstekend. Hij loodste de Rotterdammers naar de play-offs om Europees voetbal. Levert die prestatie hem misschien een toptransfer naar Eindhoven op? Werkte vooral in de Keuken Kampioen Divisie en de kelder van de eredivisie. Komt er met PSV nu voor het eerst een topclub voor Steijn?

Volledig scherm Maurice Steijn, trainer van Sparta. © Pro Shots / Mischa Keemink

Jesse Marsch

Jesse Marsch begon in de Verenigde Staten als assistent-trainer en kwam in 2018 naar Europa om assistent te worden van Ralf Rangnick bij RB Leipzig. Een jaar later was hij hoofdtrainer van die andere club uit de Red Bull-school: Red Bull Salzburg. Om vervolgens weer terug te keren naar Leipzig als hoofdcoach. In februari vorig jaar stelde Leeds United hem aan, maar daar moest Marsch na 37 duels het veld ruimen. Sinds februari dit jaar zit hij zonder club. Hij zou de eerste Amerikaanse hoofdtrainer van PSV kunnen worden.

Gregg Berhalter

Nog een Amerikaan: Gregg Berhalter. Als bondscoach loodste hij de Verenigde Staten op het WK naar de achtste finales, waarin Oranje te sterk was. Berhalter heeft een verleden in Nederland. Hij speelde hier voor - toen nog - FC Zwolle, Sparta en Cambuur Leeuwarden.

Volledig scherm Gregg Berhalter (rechts). © Pro Shots / Marcel van Dorst

Phillip Cocu

Als iemand weet hoe hij PSV naar het kampioenschap moet leiden, dan is het Phillip Cocu wel. Hij bracht drie landstitels naar Eindhoven in zijn periode als hoofdtrainer. Kende een moeizaam eerste seizoen, maar pakte daarna de prijzen. Cocu verdiende daarmee een transfer naar de Turkse topclub Fenerbaçhe waar hij al snel werd ontslagen. Vervolgens probeerde Cocu het in Engeland bij Derby County. Heeft momenteel de leiding bij Vitesse.

