Poll | Wie wint de bekerfinale?

Oud-teamgenoten In het busje bij Frenkie de Jong: ‘Hij was altijd Team Huntelaar’

4 mei Frenkie de Jong werd jarenlang opgepikt in Arkel voor zijn trainingen bij Willem II. Onderweg stopte het busje in Gorinchem, Breda en Gilze. Zijn reisgenoten uit die tijd hebben goede herinneringen aan de dagelijkse busritten naar Tilburg. ,,Ik ben er best trots op dat ik een jaar of vijf elke dag een paar uur bij Frenkie in het busje heb gezeten.”