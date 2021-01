Poll | Wie wint de Klassieker?

Afsluiten bij Ajax of Schalke? Hoe twee grote liefdes Huntelaar voor een duivels dilemma plaatsen

15 januari Klaas-Jan Huntelaar staat voor de loodzware keuze om zijn voetbalpensioen in te luiden met een landstitel bij zijn ene liefde of zijn andere vlam in de laatste actieve maanden te behoeden van een instorting. ,,Schalke heeft me harder nodig.”