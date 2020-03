Poll: Wie wordt dit seizoen kampioen in de eredivisie?

Ajax en AZ delen de koppositie met 53 punten, nadat de ploeg van trainer Arne Slot vanavond knap met 0-2 won in de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax was het de volgende klap na de uitschakeling in de Europa League door Getafe. Eerder op de dag eindigde de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven in een 1-1 gelijkspel. Feyenoord staat derde met 47 punten en PSV vierde met 46 punten. Ajax, AZ en Feyenoord hebben nog tien duels te gaan, PSV heeft nog negen resterende duels.