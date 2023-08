Polls | Wie pakt de titel, welke spits scoort het vaakst en wie haalt de Kerst niet?

Sem Steijn schiet FC Twente in heksenke­tel naar laatste voorronde Conference League: ‘Hebben gevochten als leeuwen’

Het Europese avontuur van FC Twente is nog niet voorbij. Met een late goal van Sem Steijn in de tweede helft van de verlening kwam de Enschedese ploeg in Stockholm op gelijke hoogte met Hammarby IF: 1-1. De treffer was goed voor een ticket naar de derde voorronde van de Conference League.