Portugal angstgegner? Niet voor Ronald Koeman

1. Angstgegner? Niet van Koeman

Zodra het Portugese volkslied in een voetbalstadion klinkt, zakt Nederlanders de moed in de schoenen. In de recente geschiedenis hebben de Portugezen ons namelijk geregeld gedwarsboomd wanneer het erom ging. Laat bij een gemiddelde Oranje-fan bijvoorbeeld maar eens de naam ‘Maniche’ vallen. Alsof je de korst van een wond af raspt.



De kwalificatie voor het WK 2002, de halve finale op het EK 2004, de beruchte ‘Slag bij Neurenberg’ op het WK 2006, de uitschakeling in de groepsfase van het EK 2012. Elke keer verslikten we ons in de mannen met de rode shirts. Op basis van de cijfers - 13 wedstrijden, slechts 2 overwinningen - is Portugal onze angstgegner. En op basis van gevoel dus al helemaal.



Maar niet van onze bondscoach. Ronald Koeman is in zijn tijd bij Oranje driemaal op de Portugezen gestuit. Tweemaal als speler, eenmaal als bondscoach. Twee van de die potjes werden gewonnen: 1-0 in 1991 tijdens de EK-kwalificatie en 3-0 tijdens het oefenduel vorig jaar. Daartegenover staat slechts één verliespartij: 0-2 bij een oefenduel in 1992. Laat dat Portugese volkslied dus maar klinken, Koeman wordt er niet warm of koud van.