Positie De Gier zwaar onder druk bij NEC

De crisis is diep in de poriën van de Nijmeegse eerstedivisionist doorgedrongen na de tweede afgang in twee weken tijd. Op de 5-1 afstraffing eind oktober tegen TOP Oss volgde al crisisberaad met machtige sponsoren over de teleurstellende resultaten. Door de 4-0 kastijding afgelopen vrijdag op De Toekomst tegen Jong Ajax, is de druk op trainer De Gier nog eens verder opgelopen.

Bij NEC, dat de afgelopen jaren een trainerskerkhof is, hulde de verantwoordelijken zich zondag in stilzwijgen over de penibele situatie waarin de club verkeert. Algemeen directeur Wilco van Schaik verwees voor een toelichting naar technisch directeur Remco Oversier. Oversier wilde op zijn beurt niet reageren. Trainer De Gier was onbereikbaar voor commentaar.



NEC voldoet dit seizoen niet aan de hoge verwachtingen. In de zomer is met hulp van sponsoren fors geïnvesteerd in de selectie. Daardoor is het voor De Gier een must te promoveren naar de eredivisie. Oversier haalde veertien spelers naar De Goffert, onder wie routiniers Rens van Eijden en Joey van den Berg en talent Jonathan Okita.

Meespelen om kampioenschap?