Premier League-managers mogen weer vijf keer per wedstrijd wisselen

Southgate vreest anders voor nog meer blessures bij zijn internationals in een overvol seizoen. De internationale spelregelcommissie IFAB heeft vanwege de coronapandemie tijdelijk de regels aangepast, zodat iedere trainer vijf in plaats van drie keer per wedstrijd kan wisselen. De clubs uit de Premier League stemden daar voorafgaand aan dit seizoen echter tegen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,Wij konden zondag tegen België vijf keer wisselen en dat hebben we in de slotfase ook vier keer gedaan, maar de clubs hebben die optie niet”, zei Southgate. ,,Wat is er nodig om dat te veranderen? Tegen België liepen een paar spelers lichte blessures op, maar wat gaan we doen? Wachten tot we heel veel ernstige blessures krijgen?”

In vrijwel alle Europese competities wordt ook dit seizoen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen, maar in Engeland stemde een meerderheid van de clubs ervoor om weer terug te gaan naar maximaal drie wissels. Tot onbegrip van de trainers van enkele topclubs, onder wie Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City). Zij hebben te maken met veel blessures in hun selecties en pleitten ook al voor extra wisselmogelijkheden in de Premier League.

Klopp en Guardiola kregen maandag weer een geblesseerde speler terug van Southgate. Liverpool-middenvelder Henderson viel tegen België uit, City-aanvaller Sterling kon in Leuven al niet meedoen. Engeland sluit de Nations League woensdag op Wembley af tegen IJsland.