Problemen nemen toe op coëfficiëntengebied: Portugal op koers voor flinke lading bonuspunten

Behaalde punten

PSV is door de klinkende zege de eerste Nederlandse club die zeker is van Europese overwintering. In de laatste drie wedstrijden zal worden bepaald of PSV het avontuur na de winter vervolgt in de Europa League of Conference League. AZ heeft ondanks de nederlaag bovendien goede papieren voor een verlengd verblijf in de Conference League. Voor Feyenoord en vooral Ajax ziet het er minder rooskleurig uit. De Amsterdammers staan derde in de Champions League en dreigen naast de enorme bonus van vier coëfficiëntenpunten die staan voor overwintering te grijpen.