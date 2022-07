Productieve trainingsweek in Oostenrijk eindigt alsnog met een streep door de rekening voor Ajax

Door Johan Inan



In tegenstelling tot de voorbije twee jaar, is het deze zomer niet meer noodzakelijk om de complete spelersgroep meermaals per week aan een coronatest te onderwerpen. Ook niet voor (oefen)wedstrijden. Naar staf en selectie communiceerde Ajax wel duidelijk, zo laat de club weten, dat testen noodzakelijk is als één van de meegereisde spelers of stafleden met klachten kampt.