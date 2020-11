Profclubs krijgen zo’n 25 miljoen euro aan NOW-subsidie

Dit is waarom Boscagli en Holmén tussen verdedi­gers van Chelsea en Real Madrid staan

20:24 Uit een groot koponderzoek van CIES Football Observatory is een ranglijst met de beste defensieve koppers van Europa gerold. Opvallend is de hoge klassering van twee spelers uit de eredivisie. Zij zijn in de lucht onder meer beter dan topverdedigers als Mats Hummels (Borussia Dortmund) en Sergio Ramos (Real Madrid).