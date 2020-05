Profclubs naderen akkoord over noodplan KNVB

Morgen ronden de KNVB, Eredivisie CV en CED (eerste divisie) hun noodplan af voor het betaald voetbal. Vandaag werden al veel clubs in Zeist bijgepraat over de inhoud, die verschillende aspecten van de coronacrisis behelst. Een akkoord is aanstaande.

Het noodplan omvat onder meer een solidariteitsmodel, waarbij een deel van de Europese gelden en de binnenlandse FOX Sports-pot wordt verdeeld onder clubs die geen Europees voetbal spelen. Op die manier wil de bedrijfstak collectief optrekken: wekenlang een heikel punt tussen veel clubs onderling. Deze maand nam de top vier - AZ, PSV, Ajax en Feyenoord - het voortouw met de KNVB om alsnog tot oplossingen te komen.

Het plan moet ‘Den Haag’ overtuigen van de noodzaak van een vangnet: de Nederlandse profclubs willen primair zelf hun broek ophouden in de komende tijd, maar schetsen ook de gevolgen van spelen in lege stadions. Zouden de profclubs maandenlang zonder publiek moeten spelen, dan hoopt het betaald voetbal – onder strenge voorwaarden – op steun. Anders is een reeks aan faillissementen onvermijdelijk.

Scenario’s

Het noodplan gaat uit van verschillende scenario’s: spelen zonder publiek, spelen voor slechts een beperkte groep toeschouwers en spelen in volle stadions die aan strenge gezondheidseisen voldoen. Het tweede scenario wordt daarbij niet als een reële oplossing gezien. Spelen met slechts twintig à dertig procent publiek levert zowel praktisch als financieel meer problemen op dan dat het oplossingen biedt.

Oók vanuit het oogpunt van handhaving. Een vol stadion is voor burgemeesters en politie eenvoudiger te ‘managen’, dan een stadion waar slechts enkele duizenden mensen naar binnen mogen. In dat geval wordt de openbare orde buiten het stadion namelijk alleen maar complexer, zo oordelen zowel clubs als lokale overheden.

Gevulde tribunes

Uitgangspunt in het plan is daarom om – zodra dat kan, mag en verantwoord wordt geacht – zo snel mogelijk toe te werken naar optimaal gevulde tribunes. De protocollen daarvoor zijn ook verder uitgewerkt in het plan, waarbij ook een ‘overgangsscenario’ met kinderen tot twaalf jaar een serieuze optie is. Daarnaast liggen er concepten klaar voor het gebruik van mondkapjes, temperatuurmetingen, etc.

Het plan behelst ook een uitgebreide praktische planning voor de komende maanden, waaronder protocollen voor trainingen en oefenwedstrijden. Daarbij is nog veel overleg nodig met de overheid, aangezien veel vragen nog niet zijn beantwoord door de betrokken ministeries. Mogen clubs in augustus bijvoorbeeld wel in het buitenland op trainingskamp, of mogen ze hun Europese voorrondewedstrijden spelen in bijvoorbeeld Duitsland?