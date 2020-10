Programma en stand Oranje

Luuk de Jong met borst vooruit bij Oranje: ‘Ik heb een bepaalde status gekregen’

7 oktober Luuk de Jong arriveerde maandag vol zelfvertrouwen bij Oranje. Waar mede-internationals Virgil van Dijk en Donny van de Beek wat plaagstootjes kregen na forse nederlagen met Liverpool (7-2) en Manchester United (1-6), ontving De Jong vooral schouderklopjes. De spits bezorgde Sevilla in augustus met twee doelpunten de Europa League en dit seizoen was hij in drie competitiewedstrijden ook alweer twee keer trefzeker, onder meer zondag tegen FC Barcelona (1-1).