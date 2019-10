Promes: ik telde de goal al

"Ik telde die goal al", zei Promes. "Maar de videoscheidsrechter zag het anders. Dan kan ik niets anders doen dan dat accepteren. Maar zuur is het wel.”



Promes wilde zich niet mengen in de discussie of de videoscheidsrechter het beeld wel op het juiste moment had stilgezet. Volgens sommige analisten stond de geboren Amsterdammer juist niet buitenspel op het moment dat Hakim Ziyech zijn voorzet verstuurde. "Achteraf koop ik daar niets voor", zei hij.



Promes erkende dat Ajax over de hele wedstrijd te slordig aanviel. "Daardoor kregen we niet echt grip op deze wedstrijd en moesten we vaak achter de bal rennen", zei hij. "Het is wel lullig dat Michy Batshuayi vlak voor tijd nog scoorde. Een gelijkspel was een prima uitslag geweest."