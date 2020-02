Promes moet Ajax weer aan goals en diepgang helpen

Tegen AZ zal het nodig zijn. In een wedstrijd die voor een groot deel gaat bepalen hoe de verhoudingen in de eredivisie écht zijn. Bij winst wordt AZ medekoploper. Als Ajax wint is de kloof met de grootste concurrent weer zes punten.



,,Het is voor het team goed dat iedereen er zo snel mogelijk weer bij is’’, zegt aanvaller Ryan Babel. Promes is een concurrent in de aanval, maar Babel beseft dat het gemis van de geblesseerde spelers Ajax danig heeft verzwakt. In alles snakt Ajax naar die periode voor de winterstop toen het nog crescendo liep. En toen Promes dus vaak wedstrijden besliste. Twee verschillende blessures wierpen hem én Ajax terug. Een onwennig gevoel voor de Amsterdammer die eerder in zijn loopbaan geen noemenswaardige blessures had. De uitschakeling in Europa kan Promes niet meer voorkomen. Zijn bijdrage aan een nieuwe landstitel wordt cruciaal.