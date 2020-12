Promes terug in selectie Ajax voor duel met ADO

Video Arbiter Manschot mist loepzuive­re penalty en gaat door het stof: ‘Zit er een vlieg in je oog?’

19 december Arbiter Jeroen Manschot is vrijdagavond diep door het stof gegaan nadat hij FC Volendam een penalty had onthouden. Bij een 0-0 stand dacht hij dat NAC-doelman Roy Kortsmit de bal speelde in een duel met FC Volendam-aanvaller Samuele Mulattieri. Na het zien van de beelden wist Manschot echter meer dan genoeg: ,,Je ziet me er dicht bij staan dus je zou zeggen: “Joh, wat is dit? Zit er een vlieg in je oog?”.’