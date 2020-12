Promes weet nog niet of hij langer dan drie dagen in de cel moet blijven

Zeker als voetbal­lers gaan stappen, lopen ze misdadi­gers tegen het lijf

9:22 Quincy Promes is niet de eerste voetballer die in de fout gaat, weet columnist Hugo Borst. Toch moeten we niet te snel oordelen. ,,Het politieonderzoek en een mogelijke rechtsgang bepalen of hij schuldig is aan crimineel gedrag.‘’