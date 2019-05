Promotie en huldiging RKC Waalwijk voor eeuwig geëtst in het geheugen

Er was eens een voetbalvereniging die járenlang in de schijnwerpers stond. In de jaren tachtig vorige eeuw werd RKC twee keer landskampioen bij de amateurs, in 1984 overgestapt naar het betaalde voetbal om vier jaar later met puike prestaties te promoveren naar de eredivisie. Fans maakte mooie jaren mee, eerst in ‘de fietsenstalling’, daarna in een heus stadion.

VVV bezorgde in 2007 de Waalwijkers de eerste echte tegenslag. Promotie en degradatie kleefden daarna aan RKC, maar op 18 mei 2014 kwam daaraan een einde. Wéér naar de Jupiler League, deze keer kwam geel en blauw in een sportieve woestenij terecht. Slechts zelden werd gewonnen, het spel was soms niet om aan te gluren. De ooit zo mooie zwaan was veranderd in een lelijk eendje.

Vorig jaar werd tijdens de open dag bekendgemaakt dat Fred Grim trainer werd van RKC Waalwijk. Er was enige scepsis onder de supporters: Grim, weliswaar assistent-trainer geweest bij Oranje, was toch een keeper? Keepers, die later oefenmeester worden, presteren toch niks? Sterker nog: met Sparta was Grim als assistent van Dick Advocaat naar de Jupiler League gekukeld – staat lekker op je cv.

Magisch

Grim deed zijn naamgenoot Grimm, de beroemde schrijvers van sprookjes, eer aan. Want wat dit seizoen is gebeurd in Waalwijk is nauwelijks te bevatten, is magisch. Met de winterstop bengelde RKC Waalwijk nog aan de mem van de middenmoot, daarna de opmars – en altijd met fris, verzorgd en aanvallend voetbal. Zo lang niet meer gezien, de supporters werden al verwend.

Daar bleef het niet bij. RKC Waalwijk haalde de play-offs. Dat was al prachtig. Maar, zo bleek, de mannen van Grim geloofden dat je sprookjes waar kunt maken. NEC werd geëlimineerd, Excelsior lieten ze degraderen en tegen Go Ahead Eagles bleek dat blijven geloven in de goede afloop lonend kan zijn. Tottenham Hotspur had het laten zien, Liverpool ook. En de Waalwijkers schaarden zich daarbij. 89e minuut, 4-3 achterstand. In de extra tijd schoot Stijn Spierings het geel en blauw toch naar de eredivisie. On-ge-kend.

Sprookje

Er was eens een fantastische huldiging, hartje Waalwijk. Veel volk op de been, het plezier spatte ervan af. Nog altijd hing er dat ongeloof: is het écht waar? Ja, het was waar. RKC Waalwijk had het geflikt. Een sprookje, dat elke rechtgeaarde supporter een leven lang zal blijven vertellen. Zoals dat hoort bij een fantastisch sprookje.

En leefden ze nog lang en gelukkig? Dat is in de voetballerij te bezien. Boeit niet. Samen gelukzalig dat feest vieren, elke seconde ervan genieten en opslaan in je geheugen: alleen dat telt.