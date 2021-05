Promoveren leidt tot degraderen: bijna 70 procent van de clubs is binnen drie jaar terug bij af

Deze eeuw is maar liefst 67 procent van gepromoveerde clubs binnen drie jaar weer gedegradeerd. Meer dan de helft hield het nog minder lang vol: 56 procent is na twee seizoenen alweer verdwenen van het hoogste niveau en 33 procent van de clubs is na één jaar terug bij af.



Promoverende clubs putten wellicht hoop uit het gemiddeld aantal seizoenen dat een nieuwkomer het deze eeuw volhoudt in de eredivisie. Dit is namelijk 5,7 seizoenen. Het gemiddelde wordt echter behoorlijk omhooggetrokken door een aantal uitschieters.



Deze eeuw lijkt het zo goed als onmogelijk om als KKD-club een volgende stap te zetten, richting het zijn van een stabiele eredivisieclub. NAC was 15 jaar lang eredivisionist, maar moest in 2015 toch het hoofd buigen. Ook ADO Den Haag leek lange tijd op weg, maar ADO kende dit jaar een dramatisch seizoen en verdween na 13 jaar eredivisie weer naar het tweede niveau. De enige clubs die het wel voor elkaar kregen zijn FC Groningen en Heracles Almelo.