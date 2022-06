PSV-aanwinst Xavi Simons al een beroemdheid, maar zijn voetbalcarrière moet nu toch echt op gang komen

Het is april 2018 en Regilio Simons draait het parkeerterrein bij het Van der Valk Hotel in Almere op. De voormalige speler van onder meer Fortuna Sittard, NAC, Willem II en ADO Den Haag heeft besloten om vlak voor de 16de verjaardag van zijn zoon Xavi toch maar een keer in te gaan op één van de vele interviewverzoeken. Xavi zelf? Die zwijgt in die jaren in alle toonaarden, op één item met balkunstenaar Soufiane Touzani na.