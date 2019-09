PSV beloont Gakpo met nieuw contract in Eindhoven

PSV heeft daarmee opnieuw een belangrijk zakelijk dossier afgerond. Na Donyell Malen, Steven Bergwijn en Michal Sadílek is Gakpo opnieuw een belangrijke pion die zijn verbintenis verlengt. Hij speelt al dertien jaar voor PSV en maakte via Jong PSV direct de sprong naar de A-selectie.



,,Het was niet zo’n lastige keuze voor mij om opnieuw te verlengen”, zegt Gakpo zelf. ,,Ik ben hartstikke blij dat ik opnieuw mijn handtekening onder een PSV-contract heb mogen zetten. Als Eindhovense jongen is het natuurlijk een droom om het eerste elftal te halen.”



Gakpo kwam 31 keer uit voor de hoofdmacht van PSV en scoorde daarin viermaal. Dit seizoen was hij trefzeker tegen ADO Den Haag en in de Europa League tegen Apollon Limassol.