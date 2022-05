PSV blijft achter de schermen boos, relatie met KNVB en ‘verstopper’ Gözübüyük bekoeld

PSV blij met toegeven fout bij penalty-incident: ‘Spannende titel­strijd in de kiem gesmoord’

PSV is blij dat de KNVB toegeeft dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag in de slotfase van het uitduel met Feyenoord in de fout is gegaan. Volgens de bond had de arbiter in blessuretijd niet voor een strafschop mogen fluiten.

18:01