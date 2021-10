PSV-captain Van Ginkel opgelucht: ‘Dit hadden we nodig’

,,In de eerste helft was het wat moeizaam. We waren slordig, niet helemaal scherp”, aldus de middenvelder bij ESPN . ,,Dan laat je Twente in de wedstrijd komen.”

Van Ginkel was blij dat PSV na rust uitliep naar 5-2 en zo een ruime zege boekte. ,,Dit hadden we nodig. Na zo'n eerste helft denk je: dit mag ons niet weer overkomen. In de tweede helft waren we heel effectief, met spitsen die veel scoren.”

Schmidt: ‘Verdiende overwinning’

,,Ik ben heel blij met deze zege”, begon Schmidt zijn verhaal. ,,In de eerste helft was het een open wedstrijd. We hebben de tegenstander uiteindelijk weinig kansen gegeven. Het was een verdiende overwinning, maar we hebben er hard voor moeten werken.”



Schmidt vond de mentaliteit van zijn team goed. ,,Uiteindelijk is één ding belangrijk: dat je strijdt voor de zege. Dat hebben we heel goed gedaan. We moeten hard werken, in onszelf geloven. In de tweede helft hebben we laten zien dat we de tegenstander stuk kunnen spelen.”