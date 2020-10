PSV-coach Schmidt hoopt Götze al mee te nemen naar Zwolle: ‘Hij oogt fit’

Götze, die op de laatste transferdag door PSV werd vastgelegd, maakt op de Duitse coach een goede indruk. ,,Mario oogt fit. Ook toen hij geen club had, heeft hij individueel hard getraind. De interlandperiode was voor nieuwkomers fijn, ze konden zo rustig integreren. Mario is nog niet 100 procent fit, dat is logisch. Hij mist nog wedstrijdritme."



Schmidt was blij en ook wel een beetje verrast dat PSV er in slaagde de 28-jarige Götze, die in 2014 het winnende doelpunt in de WK-finale maakte, naar Eindhoven te halen. “Een aantal weken geleden zocht ik voor het eerst contact met hem. We hebben geduld gehad en aan het einde van de transfermarkt toegeslagen. Soms gaat het om timing in de wereld van het voetbal. Zeker als het gaat om transfers.”