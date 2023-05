PSV compleet overvallen door vertrek Ruud van Nistelrooij: ‘Bijzonder vervelend en verrassend’

Met videoHet vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV kwam voor de directie van de club als een volslagen verrassing. Gisteravond was juist nog besloten om de gesprekken die gaande waren over het weekend heen te tillen, bleek op de persconferentie waar algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart tekst en uitleg gaven.

,,Ruud kwam vanmorgen bij me langs en heeft mij verrast door te zeggen dat hij per direct zou gaan stoppen”, zegt Stewart. ,,Het is bijzonder vervelend en zeer verrassend, met name als je ziet hoe we na gisteravond uit elkaar zijn gegaan.”

Stewart voelde dat het weinig zin had om te proberen Van Nistelrooij op andere gedachten te brengen. ,,Zijn mededeling was heel kort. Ik heb hem nog wat vragen gesteld, maar je kon zien dat hij vastberaden was in het besluit dat hij had genomen. Hij ging een paar minuten later al de spelersgroep inlichten, maar maakte wel een aangeslagen indruk.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © Getty Images

Interne problemen

Van Nistelrooij zat dinsdag nog uitgebreid om de tafel met Brands en Stewart. ,,Er waren enkele interne problemen, eerst over de staf, later met spelers”, zegt Brands. ,,Maar om een misverstand te voorkomen. Wij hebben die spelers altijd verwezen naar de trainer.”

Volgens Brands was het een prima gesprek. ,,We hebben toen afgesproken dat we woensdag met z’n drieën de spelers nog een keer zouden toespreken. Daarna zou iedereen de focus naar het duel van zondag met AZ verleggen. De problemen die er waren, die wilden we daarna oplossen. Maar Ruud heeft woensdag besloten per direct te stoppen. Dat zagen we dinsdag na ons gesprek zeker niet aankomen.”

Van Nistelrooij gaf volgens de directie als verklaring dat hij niet langer het draagvlak voelde om door te gaan. ,,Maar wat ons betreft was dat absoluut niet aan de orde”, zegt Brands. ,,We hebben juist alles gedaan om met Ruud verder te gaan en geprobeerd hem het gevoel te geven dat we 100 procent achter hem staan.”

,,Als je de afgelopen weken alleen maar in gesprek bent met hoe de staf er volgend seizoen uit komt te zien en welke spelers we gaan aantrekken, zegt dat genoeg. ,,Binnen de club heeft niemand er maar één seconde aan gedacht om niet verder te gaan met Ruud.”

Volledig nieuwe staf

PSV heeft assistent-trainer Fred Rutten bereid gevonden om PSV zondag in het uitduel met AZ te leiden. Voor Rutten is het ook meteen zijn laatste klus in Eindhoven, want hij heeft aangegeven te stoppen, zo werd op de persconferentie duidelijk. Eerder was al bekend dat André Ooijer vertrekt. PSV moet dus op zoek naar een volledig nieuwe staf.

Voor PSV staat zondag op de laatste speeldag een hele belangrijke wedstrijd tegen AZ op het programma. De ploeg kwalificeert zich op eigen kracht voor de voorronden van de Champions League als het minimaal gelijkspeelt in Alkmaar. Anders kan Ajax de belangrijke tweede plaats nog voor zich opeisen.

