PSV-directeur Gerbrands wil keurmerk in strijd tegen kindermishandeling

Met zo’n keurmerk moeten drie zaken gewaarborgd worden: een vertrouwenscontactpersoon bij elke vereniging, een verklaring omtrent gedrag (VOG) en, bij een melding, maatwerk dat vastgelegd wordt in een routekaart. ,,Maatwerk betekent dat het slachtoffer aangeeft wat hij of zij nodig heeft, en dat de club daar volgend in is. Hij of zij staat centraal en is in de lead, en de clubs zijn faciliterend”, betoogde Gerbrands.