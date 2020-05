PSV en aanvoerder Afellay al na één seizoen uit elkaar

Door Rik Elfrink



In het afgelopen seizoen maakte hij bij de Eindhovense club na twee jaar blessureleed zijn rentree. Hij kwam tot drie optredens in de eredivisie en speelde eenmaal mee in een bekerwedstrijd. Net als Mark van Bommel lijkt zijn carrière bij PSV te eindigen met een rode kaart, tegen dezelfde tegenstander (FC Twente).



Afellay had vorig jaar een eenjarig contract ondertekend bij PSV, maar dat wordt dus niet verlengd. Hij was door de vorige coach Van Bommel aangewezen als aanvoerder, maar had op het veld geen grote rol. Denzel Dumfries was de tweede aanvoerder en daardoor in de praktijk meestal de spreekbuis voor de media.