PSV en Ajax strijden om plaats in voorronde Champions League: dit staat er op het spel vandaag in de eredivisie

Taai FC Eindhoven vliegt uit de play-offs na knotsgekke slotfase én verlenging tegen Almere City

Twee minuten. Zó dichtbij was FC Eindhoven vrijdagavond bij het bereiken van de halve finale van de play-offs. 1-1 was genoeg om door te gaan, maar Almere City scoorde in de absolute slotfase alsnog (2-1) en won vervolgens via verlenging met 3-1. Een dreun van jewelste voor de ploeg van Rob Penders.