PSV en KNVB botsen ook in coronatijd frontaal

Bannis redt Feyenoord in blessure­tijd tegen tiental van Emmen

17:14 Naoufal Bannis redde Feyenoord in Emmen ver in blessuretijd met een rake kopbal. In een wedstrijd waarin vooral voor rust van alles gebeurde bleef Emmen met tien spelers bijna tot het laatste fluitsignaal overeind. Tot Lutsharel Geertruida de voorzet gaf en de jonge spits raak kopte: 2-3.