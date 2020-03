PSV’er Ihattaren debuteert in voorselectie Oranje

Profiel: Hoe nieuwe PS­V-trai­ner Schmidt Ajax al eens in ontredde­ring achterliet

13:11 Met Roger Schmidt stelde PSV vandaag een buitenlandse trainer aan, maar hij is in Nederland geen totaal onbekende. Zo liet de 52-jarige Duitser ons kennismaken met gegenpressing en was hij zelfs in beeld als bondscoach van Oranje.