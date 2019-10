PSV’er Ihattaren in rijtje grootste voetbaltalenten ter wereld

Ihattaren (PSV) en Gravenberch (Ajax) zijn de twaalfde en dertiende Nederlanders die sinds 2014 de lijst halen. Abdelhak Nouri en Jari Schuurman sierden de lijst in 2014, Javairô Dilrosun, Justin Bijlow en Timothy Fosu-Mensah stonden in 2015 tussen de zestig grootste talenten, in 2016 waren Matthijs de Ligt en Tahith Chong aan de beurt, waarna in 2017 Lutsharel Geertruida en Kik Pierie werden verkozen. Vorig jaar waren Myron Boadu en Daishwan Redan de twee Nederlanders op de lijst.

Gravenberch werd in september 2018 op zestienjarige leeftijd de jongste debutant ooit in het eerste elftal van Ajax. Hij loste daarmee Clarence Seedorf af. De middenvelder kwam vooralsnog tot slechts twee optredens in de eredivisie en speelt vooral bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.



Ihattaren maakt dit seizoen indruk bij PSV onder coach Mark van Bommel. Hij speelde inmiddels al negentien wedstrijden in de eredivisie. De PSV-middenvelder heeft nog geen definitieve keuze gemaakt voor welk land hij wil uitkomen: Nederland of Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman wilde de jonge PSV’er daar deze interlandperiode de tijd voor nemen. Afgelopen weekend werd echter het tragische nieuws bekend dat de vader van Ihattaren is overleden. ,,Dit is dan ook niet het moment om het daar over te hebben", stelde Koeman.