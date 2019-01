PSV’er Lozano na lelijke botsing direct door naar het ziekenhuis

Financiële steun van FC Utrecht voor Leon de Kogel

11:01 De competitiewedstrijd in de eerste divisie tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles, op maandag 11 februari in Stadion Galgenwaard, staat in het teken van Leon de Kogel (27). De oud-spits van beide clubs raakte vorig jaar zomer zwaargewond bij een verkeersongeluk met een taxi op Malta.